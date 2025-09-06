هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا باتخاذ إجراءات مضادة عقب الغرامة الضخمة الأخيرة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على عملاق التكنولوجيا جوجل.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أنه يشعر بأنه مضطر للشروع في فرض رسوم جمركية جديدة إذا استمر فرض الغرامات على الشركات الأمريكية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في وقت سابق اليوم الجمعة غرامة قدرها 2.95 مليار يورو "3.5 مليار دولار" على جوجل لانتهاكها قواعد المنافسة في التكتل من خلال تفضيل خدماتها الإعلانية الرقمية الخاصة، وهي العقوبة الرابعة للشركة في قضايا مكافحة الاحتكار، إضافة إلى تراجع عن تهديدات سابقة بتفكيك الشركة.

وكتب ترامب: "إنها غير عادلة بالمرة، ولن يتحملها دافع الضرائب الأمريكي.. وكما قلت من قبل، إدارتي لن تسمح باستمرار هذه الإجراءات التمييزية".

كما هدد ترامب بفتح تحقيق بموجب القسم 301 من القانون التجاري الأمريكي، الذي ينص على فرض رسوم جمركية رداً على الممارسات التجارية غير العادلة.

وأضاف: "لا يمكننا السماح بحدوث هذا للإبداع الأمريكي العظيم وغير المسبوق، وإذا استمر ذلك، فسأضطر لبدء إجراءات بموجب القسم 301 لإلغاء العقوبات غير العادلة المفروضة على شركات دافعي الضرائب الأمريكيين".