انطلاق التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

انطلقت، اليوم السبت، عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على كافة مناطق الدولة، وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن عملية التصويت بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم (بتوقيت الإمارات) وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث يتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك بعد تطبيق قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

وتشهد المراكز الانتخابية على مستوى الدولة إقبالا لافتا من أعضاء الهيئات الانتخابية منذ بدء عملية التصويت ما يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والعمل البرلماني في الإمارات.

وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين التصويت باستخدام بطاقة الهوية حتى في حالة انتهاء صلاحيتها، كما يمكن كذلك للناخب أن يصوت في حال كانت هويته قيد التجديد أو فقدانها ولديه وثيقة رسمية تثبت ذلك، منوهة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص اللجنة على ضمان ممارسة الحق الانتخابي لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية.