الآلاف ينضمون لمسيرة من أجل استقلال إسكتلندا في إدنبرة

شارك الآلاف في مسيرة من أجل الاستقلال في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة اليوم السبت، فيما قالت إحدى نائبات البرلمان أن 250 ألف شخص انضموا إليها .

وقالت النائبة عن الحزب القومي الإسكتلندي جوانا تشيري في تغريدة من الفعالية، حيث كان يحمل الكثيرون الأعلام الإسكتلندية: "يا له من يوم! 250 ألف وراءنا يشاركون في المسيرة من أجل الاستقلال".

وفي تغريدة، قالت نيكولا ستارجين التي تشغل منصب الوزير الأول وترأس أيضا الحزب القومي الإسكتلندي المناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست): "حظ سعيد لجميع من يشاركون في المسيرة من أجل الاستقلال في إدنبرة".

وكتبت ستارجين: "لست قادرة على التواجد بنفسي اليوم، ولكن سوف أكون معكم بروحي... يوم سعيد. ولتتأكدوا أن الاستقلال قادم".

وقالت جهة التنظيم مجموعة "أول أندر ون بلانر" إن نحو مئة ألف شخص حضروا فعالية مماثلة في إدنبرة العام الماضي ولكن الحكومة المحلية قدرت أن الحشد بلغ 20 ألف، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأضافت المجموعة أنها ترمي إلى "لفت الانتباه إلى الحاجة لاستقلال إسكتلندا" من خلال المسيرات والتحالفات.

وأشارت ستارجين إلى أنها تعتزم إجراء استفتاء بشأن استقلال اسكتلندا خلال عامين في حال لم تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

واتهمت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء بمحاولة سحب بريطانيا من التكتل بدون اتفاق خروج.

وقالت ستارجين: "بالنسبة لإسكتلندا، النقطة الرئيسية مازالت أن مقترحات (جونسون) من شأنها أن تأخذنا من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحد والاتحاد الجمركي ضد رغبتنا".

وفي أول استفتاء اسكتلندي للاستقلال في 2014، صوت 55 بالمئة للبقاء ضمن المملكة المتحدة.