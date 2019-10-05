المدعي العام الأوكراني يشير إلى احتمال تورط نجل بايدن في 15 قضية جنائية

أعلن المدعي العام الأوكراني، رسلان ريابوشابكا، احتمالية تورط "هانتر بايدن" نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وشركة "مجموعة بوريزما" ووزير البيئة الأوكراني السابق نيكولاي زلوشيفسكي، والأوليجارشي سيرجي كورشنكو في 15 قضية جنائية.

وقال ريابوشابكا، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم /الجمعة/ - "إذا حكمنا وفقًا لما نراه أمامنا من معلومات، فأنه من الممكن تورط شركة "مجموعة بوريزما"، أو بايدن، أو زلوشيفسكي أو كورشنكو، بحوالي 15 قضية جنائية، لكني لا استطيع القول إن هذه هي كل القضايا التي أمامنا الآن، فالعمل على فحص ومراجعة القضايا لا يزال مستمراً".

ونفى المدعي العام الأوكراني تعرضه لضغوط من جانب ساسة أوكرانيين أو أجانب خلال التحقيق في هذا الملف.

يُذكر أن موظف في الاستخبارات الأميركية كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس ترامب استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة منه لتشويه سمعة خصمه السياسي جو بايدن.

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأميركي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وكانت "وول ستريت جورنال" أشارت إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

من جهته .. أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثاني من أكتوبر الجاري أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، ما هو إلا انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.