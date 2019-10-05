«الصليب الأحمر» تعرب عن قلقها إزاء تزايد العنف بالعراق وتدعو لضبط النفس

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمرعن قلقها إزاء تزايد المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية بالعراق وسقوط مدنيين وتزايد الإصابات فى المظاهرات واللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية، داعية إلى ضبط النفس.

وقالت اللجنة - فى بيان لها اليوم السبت فى جنيف - إنها سلمت لوازم طبية لمعالجة ما لا يقل عن مائة مصاب، لافتة إلى أن اللجوء إلى استعمالِ القوة هو تدبير استثنائي يَجب أن يتناسب مع الوضع القائم ولايجوز استعمال الأسلحة النارية والذخيرة الحية إلا عند الضرورة القصوى وبهدف الحماية من تهديد وشيك للحياة.