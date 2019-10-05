الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 23 من الحوثيين في معارك جنوب البلاد

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أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية،اليوم السبت، مقتل وإصابة 23 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثية في معارك بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقال موقع الجيش "سبتمر نت"، إن المواجهات أسفرت عن مقتل 16 من عناصر ميليشيا الحوثي، من بينهم القياديان البارزان معمر السقاف، والمدعو عوض بدر الدين الكهالي وجرح سبعة آخرين.

وأوضح الموقع،أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية "التسلل في وادي الشجيب بقرية الريبي، بمنطقة حجر غربي مديرية قعطبة".

وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش أحبطت محاولة "الميليشيا الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار".

وتشهد أجزاء من محافظة الضالع معارك متقطعة بين الطرفين منذ أشهر، مخلفة خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين، إلى جانب مدنيين.