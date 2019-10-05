الصين تنظم منتدى الحزام والطريق للزراعة الأيكولوجية وسلامة الأغذية نوفمبر المقبل

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق تنظيم الدورة الـ12 لمنتدى الحزام والطريق للزراعة الأيكولوجية وسلامة الأغذية في 6 نوفمبر المقبل بشنغهاي.

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم - أن المنتدى سيعقد خلال معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد المقرر بشنغهاي في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر، مشيرة إلى أن المنتدى - الذي يحمل شعار "توسيع استيراد المواد الغذائية وإثراء حياة الناس" - يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية، تسهيل التنمية عالية الجودة لهذه الصناعة، وتوفير فرص التنمية للناس من الداخل والخارج.

وأضافت المصلحة أن المنتدى سيشارك فيه مسؤولون حكوميون من الصين والعالم، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والجمعيات وغرف التجارة من جميع أنحاء العالم.

وعقد منتدى الحزام والطريق الأول للزراعة الأيكولوجية وسلامة الأغذية في سبتمبر 2013 كجزء من المنتدى الاقتصادي الأوروبي الآسيوي.