استطلاع: دعم محدود لوزيرة الدفاع الألمانية لخلافة ميركل في المستشارية

تلقت وزيرة الدفاع الألمانية ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنيجريت كرامب-كارنباور، دعما محدودا في استطلاعات الرأي لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل في المستشارية.

وأعرب 29% فقط من الألمان في استطلاع أجراه معهد "كانتار بابليك" لقياس مؤشرات الرأي لصالح مجلة "دير شبيجل" الألمانية عن أمنيتهم في أن تضطلع كرامب-كارنباور "بدور مهم" في السياسة الألمانية.

ومقارنة باستطلاع سابق أجري في ديسمبر الماضي، أي بعد فترة قصيرة من انتخابها رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي، كانت تبلغ نسبة التأييد نحو 50%.

وكانت نتيجة كرامب-كارنباور هي الأسوأ بين خمسة مرشحين محتملين لخلافة ميركل في منصب المستشار. ولم يحصل أي من المرشحين الأربعة الآخرين على أغلبية مؤيدة لتولي أي منهم المنصب، وهم رئيس حكومة شمال الراين-ويستفاليا أرمين لاشيت، ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر، ووزير المالية أولاف شولتس، ورئيس حزب الخضر روبرت بيبك.

وفي استطلاع آخر أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، عارض 29% فقط من الذين شملهم الاستطلاع عبارة "أنا لا أثق في أنيجريت كرامب-كارنباور في المستشارية"، بينما أيد هذه العبارة 63% من الألمان.

وشمل الاستطلاع الأول، الذي أجري خلال الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر الماضي، 1061 ألمانيا.

وتم إجراء الاستطلاع الثاني خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر الماضي، وشمل 2058 ألمانيا.