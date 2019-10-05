تعيين ليلى شحاتة رئيسا للإدارة المركزية لشئون متابعة الإنتاج والجودة بالإنتاج الحربي

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم حلف اليمين القانونية للوظائف القيادية وفقًا لنص المادة 19 من القانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية والذي ينص على أن يؤدي كل من يعين في وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة حلف اليمين قبل أن يباشر عمله.

وحلفت الدكتورة ليلى شحاتة يوسف السيد، اليمين القانونية بعد ترقيتها بناءً على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربى وطبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2255 لسنة 2019 إلى درجة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة بالدرجة العالية لمدة عام اعتبارًا من 23 سبتمبر 2019.