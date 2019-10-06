سحق الأهلي مضيفه أسوان وتغلب عليه 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز الإسماعيلي على وادي دجلة 1 / صفر والمقاولون العرب على الإنتاج الحربي 1 / صفر والاتحاد السكندري على المصري بذات النتيجة.

وسجل أهداف الأهلي جونيور أجايي في الدقيقة السابعة وحسين الشحات في الدقيقة 25 وحمدي فتحي في الدقيقة 59 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 66 من ركلة جزاء ورمضان صبحي في الدقيقة 86، فيما سجل هدف أسوان الوحيد أوميد أوكري في الدقيقة 67.

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أسوان عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.



نتيجة 5-1 التى فاز بها الأهلي اليوم هى المرة رقم 13 التى يفوز بها الفريق فى تاريخ مسابقة الدوري ..

وتستعرض الشروق فى هذا التقرير المباريات التى فاز بها الأهلي بهذا النتيجة



- فى موسم 1962/63 وتحديدا بتاريخ 14 أكتوبر عام 1926 فاز الأهلي على مالية كفر الزيات 5-1 ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولي للدوري ، و سجل للاهلى طه اسماعيل (4 اهداف) و مصطفى عبد الغالى.

- فى موسم 1979/80 وتحديدا بتاريخ 18 أكتوبر 1979 فاز الأهلي على اسكو 5-1 ، ضمن الجولة الثانية لبطولة الدوري، و سجل للاهلى محمود الخطيب (هدفين) و محمد عامر (هدفين) و شريف عبد المنعم.

- فى موسم 1986/87 وتحديدا بتاريخ 16 يناير 1977 فاز الأهلي على الترسانة5-1 ضمن الجولة التاسعة لبطولة الدوري ، و سجل للاهلى محمد السيد و ايمن شوقى و حمدى ابو راضى و اسامة عرابى و طاهر ابو زيد.

- فى موسم 1988/89 وتحديدا بتاريخ 30 يناير 1988 فاز الأهلي على المقاولون العرب 5-1 ضمن الجولة الـ 15 لبطولة الدوري،و سجل للاهلى عادل عبد الرحمن (هدفين) و طارق خليل و هانى رمزى و محمد عبد الجليل.

- فى موسم 1990/91 وتحديد بتاريخ 10 مارس 1991 فاز الأهلي على السكة الحديد ضمن الجولة 18 للدروي، و سجل للاهلى حمادة صدقى و محمد رمضان و علاء ميهوب و عمرو انور(هدفين)

- فى موسم 1992/93 وتحديدا بتاريخ 30 نوفمبر 1992 فاز الأهلي على طنطا 5-1، ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري، و سجل للاهلى حسام حسن و هادى خشبة (هدفين) و وليد صلاح الدين و محمد رمضان.

- فى موسم 1995/96 وتحديد بتاريخ 20 يونيو 1996 فاز الأهلي على على الالومنيوم 5-1 ضمن الجولة 28 لبطولة الدوري ، و سجل للاهلى حسام حسن (هدفين) و هشام حنفى (هدفين) و احمد فيليكس.

- فى موسم 1996/97 وتحديدا بتاريخ 18 مايو 1997 فاز الأهلي على الاتحاد ضمن الجولة 24 للدوري، و سجل للاهلى وليد صلاح الدين و احمد فيليكس (هدفين) و حسام حسن و هادى خشبة.

- فى موسم 2006/07 وتحديد بتاريخ 1 ديسمبر 2006 فاز الأهلي على الاوليمبى 5-1 ضمن الجولة الـ 13 لبطولة الدوري ، و سجل للاهلى عماد متعب و شادى محمد و محمد شوقى و اسامة حسنى و فلافيو.

- فى موسم 2006/07 وتحديدا بتاريخ 11 يناير 2007 فاز الأهلي على المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ 17 لبطولة الدوري وسجل للاهلى اسامة حسنى و محمد ابو تريكة و عماد متعب (هدفين) و فلافيو.

- فى موسم 2010/11 وتحديدا بتاريخ 7 يوليو 2011 فاز الأهلي على المقاولون العرب 5-1، ضمن الجولة29 للدوري وسجل للاهلى وائل جمعة و محمد بركات و شريف عبد الفضيل و جدو و حسام غالى.

- فى موسم 2012/13 وتحديد بتاريخ 24 مايو 2013 فاز الأهلي على انبى 5-1 ضمن الجولة 16 لمباريات المجموعة الأولي للدوري، و سجل للاهلى وليد سليمان و احمد شكرى و السيد حمدى و محمد بركات (هدفين).