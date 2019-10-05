4 تغييرات في التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري في مواجهة المصري

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يحل الاتحاد السكندري ضيفا على المصري، المنتشي من الفوز على الإسماعيلي، وذلك على ملعب الجيش بالسويس في الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

ويقع الاتحاد في المركز الثامن برصيد 3 نقاط، من فوز وحيد على الجونة الجولة الماضية، حيث أنه تعرض للهزيمة أمام الزمالك في افتتاح الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود رزق، إسلام جمال، كريم الديب، أسامه العزب .

خط الوسط : نور السيد، أحمد نبيل مانجا وهشام محمد.

خط الهجوم : إيمانويل أوكوي، أحمد رفعت وخالد قمر .