 طالبان تختطف أكثر من 30 شخصا جنوب شرق أفغانستان - بوابة الشروق
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طالبان تختطف أكثر من 30 شخصا جنوب شرق أفغانستان

عناصر من طلبان
عناصر من طلبان
د ب أ
نشر فى : السبت 5 أكتوبر 2019 - 5:37 م | آخر تحديث : السبت 5 أكتوبر 2019 - 5:37 م

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن مسلحي طالبان اختطفوا أكثر من 30 قرويا في إقليم غزني بجنوب شرق البلاد.

وقال عضو المجلس الإقليمي خالق داد أكبري إن المسلحين أقتادوا 34 ساكنا من مقاطعة خوجة عمري معهم. ومن ناحية أخرى تحدث عضو آخر بالمجلس الإقليمي عن خطف 37 قرويا.

وقال المسؤولان إن طالبان كانت تريد الانتقام من القرويين الذين أضرم بعضهم النار في بعض الدراجات النارية الخاصة بالمسلحين الليلة السابقة.

وتتواجد طالبان في بعض أجزاء المقاطعة. وفي الأماكن التي يتواجد فيها أعضاء طالبان في البلاد، أحيانا ما يجبرون الأشخاص على تقديم الطعام والمأوى لهم.


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