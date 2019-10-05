«الدستورية» تشيد بدور الرئاسة في تنظيم احتفالاتها الخمسينية

قال المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا، إن المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة، أشاد في اجتماع الجمعية العامة للمحكمة الذي عقد اليوم بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، بالدور المتميز الذى تقوم به رئاسة الجمهورية في سبيل الإعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستورى المصري، ودعمها المتواصل لاستقلال القضاء ورفعة شأنه حرصًا على سرعة الفصل في القضايا.

وتحتفل المحكمة الدستورية العليا هذا العام بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، متمثلا في المحكمة العليا التي تأسست عام 1969، ثم تحولت إلى المحكمة الدستورية العليا عام 1979.