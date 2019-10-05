رئيس وزراء اليونان: تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية على موقعها الإلكتروني أن ميتسوتاكيس اجتمع اليوم السبت مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا وأبلغه بأن تركيا من خلال أفعالها تشكك في سيادة كل من اليونان وقبرص، مضيفا أنه يتوقع "مساهمة إيجابية" من الولايات المتحدة في قضايا شرق المتوسط.

وقال رئيس الوزراء اليوناني" إن تحديث اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك، أمر يعزز وجودنا العسكري والاستراتيجي المشترك الأوسع نطاقا في المنطقة ودائما يكون لصالح الأمن والاستقرار الإقليميين، لاسيما عندما تكون الإجراءات المتخذة في بحر إيجه وشرق المتوسط ​​تشكك في الحقوق السيادية لليونان وقبرص، وتنتهك القانون الدولي، وغالبا ما تكون مصحوبة بخطاب متطرف وذي نتائج عكسية".

وتابع موضحا "أشير إلى ممارسات تركيا المجاورة، والتي لا تتفق للأسف مع موقف الصداقة والتعاون الذي تصر عليه اليونان، ولقد اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا رسميا بشأن هذه التطورات، فتحركات تركيا الأخيرة في الجزء السابع من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص تنتهك الحقوق السيادية لقبرص".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بشكل خاص بمنطقة شرق البحر المتوسط، وقبرص لا تطلب سوى أمر واضح هو "تطبيق القانون الدولي"، ونتطلع إلى مساهمة أمريكية إيجابية تؤدي في النهاية إلى مناخ بناء بشكل أكبر في المنطقة.

وكانت السلطات القبرصية قد نددت أمس بدخول سفينة تنقيب تركية جديدة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها معتبرة أن ذلك يمثل "تصعيدا خطيرا" لانتهاكات أنقرة لسيادة قبرص، مؤكدة أن عمليات التنقيب التركية تنتهك القانون الدولي، وتمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو بوزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس، وبنظيره نيكوس ديندياس.