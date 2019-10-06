تقرير: كوريا الشمالية تنهي المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة في ستوكهولم

ذكر تقرير إعلامي أن ممثل كوريا الشمالية إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم ، كيم ميونج جيل أعلن إنهاء هذه الجولة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي.

ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة "داجينس نييتر" السويدية مساء اليوم السبت عن كيم قوله أمام الصحفيين عقب اللقاء بين الجانبين: "لقد خاب أملنا في الولايات المتحدة، ولم تلب المفاوضات توقعاتنا ومن ثم أنهيت".

أضاف كيم أن الولايات المتحدة لم تقدم شيئا إلى مائدة المفاوضات، والآن على واشنطن أن تستأنف الحوار.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن من قبل ثقته بأن المباحثات ستحقق تقدما.

وأضاف بومبيو أمام الصحفيين خلال زيارة له إلى اليونان أن هذا اللقاء الأول ينبغي أن يشكل بعد فترة انقطاع طويلة أساسا للمفاوضات "التي ستجري خلال الأسابيع والأشهر المقبلة"، من أجل الوصول إلى تقدم مستدام.

استأنفت الدولتان، كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مباحثاتهما اليوم السبت في ستوكهولم.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية أن لينده في تغريدة لها على موقع تويتر إن من المشجع أن نرى وفدي البلدين الآن في السويد من أجل إجراء مباحثات على المستوى العملي.