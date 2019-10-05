تعاون بين جامعة المنيا و«الصحة» لتقديم خدمات طبية مميزة

بحثت جامعة المنيا والمحافظة تفعيل التنسيق والتكامل بين جميع قطاعات الصحة في المحافظة، وفي مقدمتها المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بهدف تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المنياوى وتحسين الأداء الطبي في كافة القطاعات، وخاصة في قطاع الطوارئ والعناية المركزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة برئاسة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد المحسن عميد كلية الطب ومحمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة، ودكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة ومديري المستشفيات الحكومية ومستشفى الجامعة والتأمين الصحي وبنك الدم والإسعاف ومركز الأورام ومستشفي جراحات اليوم الواحد ، وعدد من الجهات المعنية بالقطاع الطبي.

بحث اللقاء عددًا من المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في المحافظة وسبل حلها وتحسين وتطوير الخدمة الصحية مع التأكيد على ضرورة إزالة كافة المعوقات الخاصة بتفعيل برتوكول التعاون بين الصحة والجامعة، وتوافر الربط المعلوماتي والتنسيق وتفعيل منظومة الكترونية للربط بين المستشفيات والقطاعات الصحية على مستوي المحافظة، والاهتمام بتدريب الأطباء والتمريض وفق آليات محددة يتم الاتفاق عليها، مع التوسع في إنشاء مدارس التمريض.

ويوجد بالمحافظة 27 مستشفى مركزي وعام ونوعي، و379 وحدة صحية (حضر وريف)، و هناك 6 تخصصات طبية بها عجز كبير فى الاطباء وأيضا التمريض وسيتم التنسيق مع الجامعة لسد العجز وتوفير الكوادر الطبية لتحقيق أفضل خدمة صحية للمواطنين.