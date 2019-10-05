العراق: فرض حظر التجوال في الديوانية حتى اشعار آخر

فرضت القوات الأمنية العراقية اليوم السبت، حظرا شاملا للتجوال في محافظة الديوانية جنوب البلاد على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

ويبدأ الحظر - حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية - اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر اليوم ويستمر إلى إشعار آخر، ويشمل السيارات والأشخاص أيضا.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات غالبية شيعية. ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.