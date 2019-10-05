رئيس وزراء باكستان: عبور خط المراقبة في كشمير يقدم للهند مبررا لمهاجمة باكستان

ذكر رئيس وزراء باكستان، عمران خان اليوم السبت أن "أي شخص يعبر خط المراقبة من أزاد جامو وكشمير، الخاضع للسيطرة الباكستانية، لتقديم مساعدة إنسانية أو دعم في كفاح الكشميريين ضد "العدوان" سيخدم مصلحة الهند، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

وفي رسالة نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، شدد رئيس الوزراء على أنه "يفهم آلام الكشميريين، الذين يرون إخوانهم عبر الكفاح في خط المراقبة للتعامل مع حظر تجوال هندي غير إنساني مفروض عليهم منذ شهرين".

ووصف عمران خان في رسالته رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بأنه "جبان" متعهدا بإثارة قضية كشمير أمام الأمم المتحدة.

وأضاف أن الرواية الهندية تهدف إلى تحويل الاهتمام الدولي عن الكفاح السياسي المشروع للشعب الكشميري لتقرير مصيرهم، وبدلا من ذلك تصف ذلك بأنه "تشدد" من باكستان.

وأضاف أن عبور خط المراقبة سيعطي الهند مبررا لمهاجمة باكستان.

يذكر أنه في كلمة له أمام الجمعية الآسيوية في نيويورك، قال عمران خان إن أكثر من ثمانية ملايين كشميري تم اعتقالهم من قبل "قوات الاحتلال الهندية" في الوادي على مدى حوالي شهرين.

ودعا إلى رفع الحظر عن كشمير في أقرب وقت ممكن.

وفي تعليقه على احتمال إجراء حوار مع رئيس وزراء الهند حول كشمير، قال عمران إن حكومته حاولت عدة مرات التفاوض مع حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" لكن عملية الحوار لا يمكن استئنافها حتى رفع حظر التجوال.