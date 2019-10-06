قال نبيل بفون، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، إنه من المتوقع تحسن أرقام المشاركين في عملية الاقتراع بالانتخابات التشريعية في الخارج غدًا الأحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار« TeN»، مساء اليوم السبت، أن أغلب النسبة المشاركة حتى الآن بعد يومين من الاقتراع، هي الجالية التونسية الموجودة في الدول العربية، ونظرًا لأن يومي السبت والأحد عطلة رسمية في الدول الأجنبية، تتوقع الهيئة أن تكون النسبة أفضل غدًا.

وتابع أن ما يحدث في تونس اليوم من إيقاف أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، بالسجن يؤثر سلبًا على المسألة الانتخابية، موضحًا أن وجود الطرفين وقيامهما بالحملة الانتخابية، يجعل نسبة المشاركة عالية.

وأكد أن القضاء التونسي مستقل، وعلى الجميع احترام قراراته، لكن هذا لا يمنع أن الهيئة تحبذ أن يكون هناك مبدأ تكافؤ فرص، وتمكين الطرف الآخر من أداء حملته الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وإن كانت بلقاء صحفي أو إذاعي.