تحرير موظف بشركة أمن اختطفه شخصان بمصر الجديدة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على موظف بشركة للأمن والحراسة، وصاحب ورئيس مجلس إدارة شركة هواتف محمولة بمصر الجديدة، بعد محاولتهما إجبار فرد أمن على توقيع إيصال أمانة بـ 200 ألف جنيه؛ وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، إحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، أثناء مرورها أمام عمارات العبور، تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة صادر من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط "أحمد.إ" 50 سنة، موظف بشركة للأمن والحراسة، و"مجدي .م" 52سنة، عضو مجلس إدارة بذات الشركة، وبحوزتهما إيصال أمانة بـ 200 ألف جنيه ممزق.

وأفاد المجني عليه أن المتهمين وآخرين خطفوه واحتجوزه لمدة 3 أيام داخل شقة بمدينة الفردوس بـ 6 أكتوبر، وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته، وعقب ذلك اصطحباه لمقر الشركة، وأجبراه على توقيع إيصال الأمانة المضبوط بحوزتهما و 7 إيصالات آخرين على بياض.

بمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجني عليه أيداها، وأقرا بقيام المجني عليه بسرقة هواتف محمولة من داخل المخزن التابع لإحدى الشركات لبيع الأجهزة الالكترونية والهواتف المحمولة والخاضع لحراسة الشركة، وأضافا بقيام المجني عليه بإرشادهما عن 6 هواتف محمولة من المستولى عليهم.