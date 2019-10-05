جامعة جنوب الوادي تنظم ورشة عمل كتابة وإعداد الميزانية للمشروعات التنافسية بالتعليم العالي

نظمت جامعة جنوب الوادي، اليوم، برعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، ورشة عمل عن كتابة وإعداد الميزانية للمشروعات التنافسية بوزارة التعليم العالي، بحضور كل من الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير حمدي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح مدير إدارة وحدة المشروعات بالجامعة.

وبدأت ورشة العمل بكلمة الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة الذى نقل تحيات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة للحضور، وأكد دعم رئيس الجامعة لإقامة ورش العمل وندوات تساهم في تطور البحث العلمي بجامعة جنوب الوادي.

وتحدث نائب رئيس الجامعة عن أهمية دخول الجامعة في المشروعات التنافسية المقدمة من وزارة التعليم العالي بما يخدم العملية التعليمية ويحقق الفائدة المثلى للطلاب وما توفره هذه المشروعات الممولة من وزارة التعليم العالي التي تجلب للجامعة مبالغ مالية بقيمة 9.5 مليون جنيه في حالة دخول الجامعة بأكثر من ورقة بحثية في هذه المشروعات.

ودعت الدكتورة سهير حمدي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والبيئة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب الاستفادة من هذه المشروعات التنافسية بما يحقق المزيد من التطور ورفع وعى الطلاب بأهمية المشاركة بالورقة البحثية.

وأعلن الدكتور خالد بن الوليد مدير إدارة وحدة المشروعات البحثية بالجامعة، عن 3 مشروعات تنافسية بحثية وهى "المشروعات البحوث التنافسية لأعضاء هيئة التدريس والمشروعات الابتكارية لتنمية مهارات الطلاب العلمية والتي تشمل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي".

وأشار مدير وحدة المشروعات البحثية إلى تمويل وزارة التعليم العالي من قبل 29 مشروعا تنافسيا واستطاعت كلية العلوم الفوز بـ3 مشروعات تنافسية بحثية قبل ذلك بقيمة 50.000 ألف جنية لكل مشروع، وأن الغرض من هذه المشروعات هو تدريب الطلاب على العمل البحثي من خلال مشاركتهم في أوراق العمل بكل مشروع.

واختتمت ورشة العمل بالإعلان عن موعد انتهاء التقدم لهذه المشروعات التنافسية وهو 31 أكتوبر القادم كأخر موعد للتقدم في هذه المشروعات.