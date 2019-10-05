مفوضية حقوق الإنسان العراقية: ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات إلى 100

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ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات التي يشهدها العراق إلى نحو 100 قتيل وذلك عقب مقتل متظاهرين اثنين اليوم السبت في العاصمة العراقية، حسبما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البلاد.

وقد تجددت التظاهرات في بغداد لليوم الخامس على التوالي، حيث انطلق مئات المتظاهرين من منطقة شارع فلسطين قرب مول النخيل باتجاه ساحة التحرير.

وقال شهود عيان إن "القوات الأمنية أطلقت النار بعد ظهر اليوم السبت على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة آخرين".

وذكر على البياتي عضو مجلس المفوضية (وهي منظمة حكومية يجري تعيين أعضائها من قبل البرلمان العراقي) إن عدد قتلى التظاهرات في بغداد وصل إلى 55 قتيلا من أصل نحو 100 قتيل ونحو 4 آلاف جريح في جميع أرجاء البلاد.

وكان البرلمان العراقي فشل اليوم في عقد جلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

والتقى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وعدد من رؤساء الكتل بخمسين من ممثلي المتظاهرين في مقر البرلمان لدراسة مطالبهم.

وتجتاح البلاد حاليا مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا مساء أمس الجمعة الحكومة العراقية إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي بحسب بيان حمل توقيعه.