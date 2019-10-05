قيادي بالتيار الصدري: جهات سياسية مستفيدة من الوضع الحالي بالعراق قامت بعمليات الحرق خلال التظاهرات



اعتبر القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، أن جهات سياسية مستفيدة من الوضع الحالي قامت بعمليات الحرق خلال التظاهرات.



وقال الزاملي في تصريحات نقلتها قناة " السومرية نيوز" اليوم السبت، إن هناك جهات سياسية قامت بزرع عناصرها في صفوف المتظاهرين من أجل إحراق المباني الحكومية ومقرات الأحزاب وحتى الاعتداء على قوات الأمن.



وأضاف أن المتظاهرين السلميين ليست غايتهم الحرق والاعتداء، لكن هناك عناصر اندست بينهم من قبل جهات سياسية، حتى يتم خلق فوضى وإفشال التظاهرات وإخراجها عن مسارها السلمي ومطالبها المحقة والمشروعة لتشويه سمعة المتظاهرين، ويبقى الوضع كما هو كونها مستفيدة من الوضع الحالي".



وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل ادت الى حرق مبان وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان حظر للتجوال في عدد من المحافظات.