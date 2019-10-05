9 قوانين جديدة على أجندة لجان «الخطة والموازنة» و«الصناعة» و«الإسكان»

عيسى: «الإجراءات الضريبية» و«الجمارك» على رأس أولويات «الخطة والموازنة».. والحصى: قوانين المياه والتطوير العقارى والإعلانات ضمن أولويات لجنة الإسكان

أعلن عدد من لجان البرلمان أولوياتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، حيث حددت قوانين خدمية واقتصادية، أبرزها الإجراءات الضريبية الموحدة، وتنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى، والتطوير العقارى.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب حسين عيسى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن اللجنة تحتفظ بعدد من أهم التشريعات المنتظرة تحت القبة، وبينها قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وقانون الجمارك الجديد، وتعديلات قانون الضريبة على الدخل، بخلاف قانون الموازنة والمحاسبة الحكومية الموحد.

وأضاف، أن لجنة الخطة والموازنة تمتلك الآن تصورا واضحا لأبرز ما يشكل أجندتنا للدور الجديد، ويتصدرها إعداد تقرير اللجنة بشأن زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، لعرضه على أعضاء اللجنة فى أول اجتماع رسمى، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الحساب الختامى، ومواصلة ومتابعة عمل المصالح الإيرادية.

وتابع عيسى: «كما ستناقش اللجنة الأربعاء المقبل؛ تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، بالإضافة لما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الموازنة.

ومن جانبه قال أمين لجنة الصناعة فى مجلس النواب فوزى فتى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن اللجنة تعمل على إعداد قوانين تساهم فى تحسين أحوال المواطنين وتلبية متطلباتهم، وإنعاش الاقتصاد الوطنى، ودعم المستثمرين والقضاء على المعوقات التى تواجههم.

وأضاف: «ستبحث اللجنة التشريعات الخاصة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر، لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية لما له من أهمية كبيرة».

وكشف وكيل لجنة الإسكان فى مجلس النواب محمد الحصى، لـ«الشروق» عن أولويات لجنة الإسكان، والمتمثلة فى طرح مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروع قانون التطوير العقارى الذى ينظم عمل قطاع المطورين، ومشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بخلاف حسم قانون الإيجار القديم للمحلات.

وأشار إلى أن اللجنة ستتابع تنفيذ عدد من الملفات والقوانين الصادرة عنها، وآثار تطبيقها مثل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع، بخلاف ملف الأحوزة العمرانية.