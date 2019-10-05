مديريات تعليمية تتغلب على عجز المعلمين بالموجهين والقوافل التعليمية

أصحاب العقود المؤقتة يطالبون بالعودة للمدارس مرة أخرى





لجأت العديد من المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية إلى بعض الحلول للتغلب على مشكلة عجز المدرسين لديها خصوصا في المواد الأساسية، حيث قامت بتكليف موجهي كافة المواد الدراسية عند وجود عجز بإحدى المدارس بأي تخصص على مستوى كافة المراحل التعليمية، بأن يتم سد العجز بالموجه المسئول عن متابعة المدرسة، وذلك لحين توفير البديل لصالح العمل.

وأضافت المديريات -في تعليماتها- أن يقوم الموجهون العموم بالتناوب لعدم تعطيل العمل بالمدارس والفصول الدراسية التي بها عجز، وتكلف إدارة المتابعة والتوجهيات الفنية والموجهون الأوائل بالتنسيق بينهم ووضع خطة عمل.

كما لجأت المديريات إلى الاستعانة بالقوافل التعليمية التي تجوب المحافظات بالتعاون مع وزارة الشباب، مع قيام جميع موجهي عموم المواد الأساسية والموجهين الأوائل بإعداد خطة موحدة للتدريس والمتابعة.

من جانب آخر، طالب المعلمون أصحاب العقود المؤقتة الفائزون بمسابقة الـ30 ألف معلم التي نظمتها وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الماضي 2019، العودة إلى التدريس مرة أخرى خاصة في ظل وجود هذا العجز الكبير في أعداد المعلمين، وأصدروا بيانا قالوا فيه إنه تم تسريحهم بعد العمل لمدة شهرين فقط، بحجة أن العقد فيه بند ينص على عدم التجديد لهم، موضحين أنهم فازوا في مسابقة تقدم إليها آلاف المعلمين بسبب كفاءتهم وتطابق الشروط عليهم.

وطالبوا الوزارة بالعودة إلى عملهم مرة أخرى، معلنين عن وقوفهم أمام وزارة التربية والتعليم غدا الاثنين، للمطالبة بحقهم في العودة للتدريس وحل مشكلة العجز بالمدارس.