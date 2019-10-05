ريبيري الأفضل في الدوري الإيطالي بشهر سبتمبر

حصل فرانك ريبيري، لاعب نادي فيورنتينا على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإيطالي الممتاز، وذلك بعد ظهوره الرائع مع الفيولا مطلع الموسم الجديد، حيث سيستلم تلك الجائزة قبل مباراة فريقه المقبلة أمام أودينيزي.

وكان الفرنسي فرانك ريبيري البالغ من العمر 36 عامًا قد انتقل لصفوف فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بايرن ميونخ الألماني بعد 10 أعوام من ارتداء قميص البافاري.

وشارك ريبيري في جميع مباريات الفيولا هذا الموسم والبالغ عددهم 6 مباريات إلا أنه انتظر آخر 3 لقاءات ليدون على بصمته الأولى حيث تمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخر في مواجهات أتالانتا وسامبدوريا وميلان.