الأمين العام يعرب عن قلقه من تطور الأوضاع في العراق

قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الأمين العام للجامعة يتابع بقلق تطورات الأوضاع في العراق، وبشكل خاص حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن، منذ الأول من أكتوبر الجاري.

ونقل المصدر عن أحمد أبو الغيط، أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك من قوات الأمن، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف أن الأمين العام يتطلع إلى قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت إلى التظاهر.

وجدّد المصدر تأكيد دعم جامعة الدول العربية الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد.