كرينبول: أونروا باقية لدعم الفلسطينيين ومدارسنا لا يستخدمها إرهابيون

رفض المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا) الاتهامات الإسرائيلية بأن مدارس "أونروا" يستخدمها "الإرهابيون"، واصفاً ذلك بأنه"مجرد ادعاء لا أساس له على الإطلاق".

ودعا بيار كرينبول إلى التساؤل عن الوجهة التي يمكن أن يتخذها عشرات الآلاف من الطلاب إذا جرى وقف هذه النشاطات الحيوية في غزة والضفة الغربية وأماكن اللجوء الأخرى، مضيفا " من دون أونروا سيلتحقون بمنظمات إرهابية أو متطرفة".

وقال كرينبول، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" في نيويورك ،نشرت اليوم السبت، ان اونروا باقية لخدمة الفلسطينيين ، ورفض مااسماه"ادعاءات وإشاعات" تهدف إلى إنهاء خدمات هذه المنظمة الدولية، وتستهدفه شخصياً، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيقات الجارية.

وفي معرض اشارته إلى تحديات وضغوط، بدأت بوقف الولايات المتحدة حصتها من التمويل (360 مليون دولار)، أشاد بالمساهمات التي تقدمها 43 دولة، وفي مقدمها الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة المتحدة والسويد واليابان والنرويج، لجمع 2ر1 مليار دولار أمريكي، بغية مواصلة الخدمات الكثيرة، ومنها تعليم 530 ألفاً من الطلاب الفلسطينيين.

وأشار كرينبول إلى أنه منذ عام 1950، تخرّج من مدارس اونروا مليونان ونصف المليون تلميذ وتلميذة.

ويأتي هذا الحوار مع المفوض العام للأونروا بعد حملة ادعاءات إسرائيلية بدأت قبل أشهر، تشمل تورط إدارة الوكالة في سوء السلوك الجنسي، والمحسوبية، والانتقام، والتمييز، وغيرها من الانتهاكات لتحقيق مكاسب شخصية.