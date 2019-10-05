ميدو: الأهلي سيعاني أمام أسوان بسبب سوء أرضية الملعب

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أن الأهلي سيعاني أمام أسوان بسبب سوء الملعب.

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أن الأهلي سيعاني أمام أسوان بسبب سوء الملعب.

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أن الأهلي سيعاني أمام أسوان بسبب سوء الملعب.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الجمعة: "ستاد السلام من أفضل الملاعب في مصر، وكنت اتسائل مع ميتشو وأمير مرتضى قبل مباراة الزمالك والمقاصة لماذا لا يلعبوا عليه وذهبوا لبرج العرب".

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الجمعة: "ستاد السلام من أفضل الملاعب في مصر، وكنت اتسائل مع ميتشو وأمير مرتضى قبل مباراة الزمالك والمقاصة لماذا لا يلعبوا عليه وذهبوا لبرج العرب".

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الجمعة: "ستاد السلام من أفضل الملاعب في مصر، وكنت اتسائل مع ميتشو وأمير مرتضى قبل مباراة الزمالك والمقاصة لماذا لا يلعبوا عليه وذهبوا لبرج العرب".

وأكمل: "بعكس ملعب أسوان السيء للغاية، الأهلي سيعاني بسبب هذا الملعب، يجب أن تتدخل الوزارة لإصلاحه".