ميدو: الأهلي سيعاني أمام أسوان بسبب سوء أرضية الملعب

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أن الأهلي سيعاني أمام أسوان بسبب سوء الملعب.
وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الجمعة: "ستاد السلام من أفضل الملاعب في مصر، وكنت اتسائل مع ميتشو وأمير مرتضى قبل مباراة الزمالك والمقاصة لماذا لا يلعبوا عليه وذهبوا لبرج العرب".
وأكمل: "بعكس ملعب أسوان السيء للغاية، الأهلي سيعاني بسبب هذا الملعب، يجب أن تتدخل الوزارة لإصلاحه".
ويواجه النادي الأهلي نظيره أسوان، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى على سموحة بثلاثية نظيفة، ومن ثم تكرار النتيجة أمام الإنتاج في الجولة الثانية.