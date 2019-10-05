محافظ بورسعيد يستقبل رئيس حزب الوفد

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بحضور النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وأعضاء هيئة المكتب بالحزب.

واستعرض المحافظ مع قيادات الحزب الجهود المشروعات التنموية القائمة ببورسعيد، كما شاهد الجميع فيلمًا تسجيليًا عن هذه المشروعات.

وأكد المحافظ على أهمية تبادل اللقاءات والآراء بين الجهاز التنفيذي وكافة الأحزاب والقوي السياسية لمناقشة كل مايهم مصلحة مصر والمواطنين.

وأشاد المستشار أبو شقة، بالتطورات والمشروعات التي شهدتها بورسعيد موخرًا وجعلتها اكثر محافظات مصر تميزًا ومحل اختيار الدولة لتطبيق كافة منظومات المشروعات التنموية والخدمية الحديثة.