إصابة أكثر من 10 أشخاص في انقلاب حافلة ذات طابقين ببريطانيا

أصيب أكثر من 10 أشخاص في حادث انقلاب حافلة ذات طابقين، اليوم السبت، في مقاطعة ديفون البريطانية.

وأعلنت الشرطة المحلية في بيان -نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية - أن خدمات الطوارئ توجهت إلى طريق توتنيس لمتابعة حادث التصادم "الخطير" الذي وقع صباح اليوم السبت.

وأشارت الشرطة إلى أن "حافلة ذات طابقين انقلبت على الطريق وأصيب عدد من الركاب بجروح"، مضيفة: "نحن حاليا نعتقد أن شخصا واحدا أصيب بجروح بالغة لكن هناك أكثر من 10 أشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة ومازالوا في موقع الحادث".

وذكرت الشرطة أن خدمات إسعاف جنوب غرب إنجلترا أعلنت أن التصادم "حادث ضخم" وأرسلت عدة سيارات إسعاف ومركبات نقل المرضى ومروحيات الإسعاف إلى الموقع لتوفير الدعم للمصابين.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان أن الحادث خطير جدا ويوجد العديد من المصابين بجروح شديدة ، مشيرا إلى هناك نحو 20 شخصا كانوا عالقين داخل الحافلة.