دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، اليوم السبت، بفريق عمل متكامل لمتابعة الموقف وإصلاح خط الصرف الصحي الرئيسي، بعد تكرار الأزمة للمرة الثنية في كسر في خط الصرف الصحي بمدينة طور سيناء، حيث غرق شارع أحمد حمدي والشوارع المتفرعة منه لحدوث كسر في خط الصرف الصحي الرئيسي نتيجة أعمال التطوير والرصف الجارية بالشارع.

وقال المهندس جمال عبد الصبور، رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إن الكسر حدث أمام مبني مركز الإعلام والوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، نتيجة أعمال الرصف الجارية بالشارع.

وأوضح أنه جاري تطوير شبكة الصرف الصحي بشارع أحمد حمدي، تزامنا مع إعادة رصف وتطوير الطريق، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة الصرف الصحي بمدينة الطور.