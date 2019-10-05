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تعد صومطرا الإندونيسية التى يقطنها شعب الأسيه الإندونيسى، موطنا لأكثر الحيوانات المعرضة للانقراض ما دعى المجتمع الدولى للمطالبة بالحفاظ عليها، بينما يشتهر مجتمع الأسيه بتطبيق الحدود كجزء من الشريعة الإسلامية ما يرفضه المجتمع الدولى ولكن تلك الحدود أخذت منحا مختلفا حين قرر شعب الأسيه تطبيقها على مخربى البيئة.

وتستعرض قناة "فرانس 24" تفاصيل تطبيق الحد الجديد وأثره المنعكس على بيئة صومطرا المهددة.

ومن ضمن الحدود المتعارف عليها لمجتمع الأسيه كجزء شرعى هى عقوبة الجلد والتى تطبق على مرتكبى تهم متنوعة كالقمار والزنا والشذوذ الجنسى وشرب الخمر.

الجدير بالذكر أن الأسيه هم المجتمع الوحيد فى إندونيسيا الذى يطبق نظاما من الحدود الدينية فى إندونيسيا بأكملها ما أثار استنكار دوليا إلى جانب رفض الجمعيات الحقوقية لتلك الممارسة.

ومنذ أسبوع تبنت قيادة مجتمع الأسيه وضع المخالفات البيئية تحت طائلة الحدود الشرعية وسيدخل القانون حيز التنفيذ بدءًا من العام المقبل.

وبموجب القانون الجديد يتعرض كل من يمارس الصيد الجائر أو إفساد الغابات للجلدة 100 مرة إلى جانب العقوبة القانونية فى الدستور المتمثلة فى السجن بينما يعاقب حراس المحميات الطبيعية المهملين بالجلد 60 مرة بموجب الحد الجديد.

وشهدت أسيه منذ شهرين تطبيق عقوبة الجلد 100 على شخصين مثليين بينما طبق نفس الحد بعدد الجلدات نفسه العام الماضى على رجلين مارسا الجنس مع فتاتين قاصرتين.

ويقول نورزاهرى البرلمانى فى منطقة الأسيه إن الحد الجديد هدفه القضاء على أنشطة الصيد الجائر لحماية الحيوانات والطيور فى صومطرا من الانقراض.

وأضاف نورزاهرى: "الحفاظ على البيئة هو جزء أساسى فى الشريعة الإسلامية".

وتابع أن أسيه تحوى عددا من أكثر الحيوانات تعرضا للانقراض كالنسانيس ووحيد القرن والفيلة.

الجدير بالذكر أن الرئيس الإندونيسى جوكو ودودو نفسه، طالب بإيقاف تنفيذ عقوبة الجلد فى إندونيسيا لكن مجتمع الأسيه لا زال متمسكا بها.