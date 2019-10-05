جامعة القاهرة تطلق مبادرة «أصدقاء المدينة» لرفع مهارات طلاب المدن الجامعية

أطلقت المدن الجامعية لجامعة القاهرة، اليوم، خطة موسعة للأنشطة الطلابية تحت شعار "مدينتنا بيتنا"، تبدأ بمبادرة "أصدقاء المدينة"؛ بهدف رفع كفاءات ومهارات طلبة وطالبات المدن الجامعية، من خلال دورات تدريبية مختلفة في مجالات التنمية البشرية، والحاسب الآلي واللغات، وعقد الندوات العلمية والثقافية والفنية، ومساهمة الطلاب واندماجهم في العمل العام والمشاركة المجتمعية.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن مبادرة "أصدقاء المدينة"، تأتي في إطار مشروع تطوير العقل المصري الذي تتبناه الجامعة، تعمل على الاستثمار في طلاب المدن الجامعية المغتربين عن أسرهم من خلال تدريبهم وتغيير طرق تفكيرهم، خلال فترة تواجدهم في المدن الجامعية وطوال دراستهم بالجامعة.

وأشار الخشت -في تصريحات له- إلى عقد أولى الاجتماعات التنسيقية لطلاب وطالبات المدن، الأسبوع الماضي، بحضور مشرفين ومشرفات الأنشطة بالمدن لتعريف الطلاب والطالبات بأهداف المبادرة ومدى استفادة المشاركين من الانضمام للمباردة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المبادرة تأتي لتغيير طرق التفكير لدى طلاب المدن الجامعية ليصبحوا مواطنين صالحين يمكنهم العودة إلى أسرهم ومحافظاتهم قادرين على نقل ما حصلوا عليه واستفادوا منه في تغيير رؤيتهم وطريقتهم في التفكير.

وذكرت نوح، أن المبادرة تشمل تنظيم القوافل الطبية والخدمية للمناطق المحيطة بالجامعة، والمشاركة في فصول محو الأمية وحملات التشجير والتجميل وغيرها من الأنشطة التي تخدم المجتمع.