

قررت النيابة العامة، إحالة محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، الذي يقضي عقوبة السجن لادانته بقضية رشوة وتحقيق كسب غير مشروع، ومالك مركز أونسايس إيجيبت لصيانة السيارات، أحمد سعيد، للمحاكمة الجنائية العاجة؛ لاتهامها بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه.

ويواجه عبد الباسط حكمين سابقين بالسجن، الأول بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 15 ألف جنيه لاتهامه بتقاضي رشوة، وهو الحكم الذي تنظر طعنه عليه محكمة النقض وأجلته لجلسة 10 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، وحكما آخر بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه 58 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوى لمبلغ الغرامة، وذلك فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة بلغت 58 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، أن عبد الباسط غسل أموال مقدارها 28 مليون جنيه مصرى والمتحصلة من جريمة الرشوة "السابق الحكم فيها"، بأن قام بإيداع جانبا منها مقداره 8 ملايين و116 ألف و200 جنيه مصري، بحساباته البنكية الشخصية، والحساب البنكى لزوجته الأولى "فاطمة.م" ، وحساب نجله القاصر.

وأشارت التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون التجارية والمالية إلى أن عبد المحافظ السابق، أودع بحساباته لدى بنكي مصر والأهلي، مبلغ 6 ملايين و596 ألفا و100 جنيه، وحول جانب منه مقداره 37 ألفا و500 جنيه بين حسابیه الجارى والتوفير لدى بنك مصر، وجانب آخر مقداره 45 ألف جنيه إلى حساب زوجته الأولى فاطمة لدى البنك الأهلى المصرى، واستثمر جانب من المبلغ المودع مقداره 6 ملايين و200 ألف جنيه بشراء شهادات ادخارية بأسمه ونجله القاصر.

وأضافت التحقيقات أن عبد الباسط أودع مبلغ بقيمة مليون و100 جنيه بحساب زوجته الأولى لدى البنك الأهلى المصرى، كما أودع مبلغا مقداره 520 ألف جنيه بحساب نجله البنكى، ثم استثمره بشراء شهادات ادخارية، كما حاز 797 ألفا و25 جنيها ودفعه – بنفسه وبواسطة آخرين- لزوجته الأولى، وذلك لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية، كما حاز مليون و90 ألفا و622 جنيها، ودفعه بنفسه وبواسطة المتهم الثاني- لزوجته الثانية حسنة النية - لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استثمر جانب من تلك الأموال في شراء عقارات ومنقولات، إذ حاز مبلغ مقداره 639 ألفا و500 جنيه ودفعه نقدا لزوجته الأولى، لشراء وحدة سكنية بالحى الرابع بمدينة 6 أكتوبر من الشاهدين الثامن والتاسع، وسجلهما بإسمها، واكتسب ملكية الوحدة السكنية رقم 2 بالدور الأرضى ومنقولاتها، والوحدة السكنية رقم 6 بالدور الأول علوى الكائنين بالعقار بالمعمورة بالإسكندرية بمبلغ مليونين و700 ألف جنيه من الشاهدين الخامس والسادس، كما اكتسب - بصفته الولى الطبيعى لنجله القاصر- ملكية الوحدة السكنية بالرياض فى المهندسين من الشاهد السابع وما بها من منقولات بمبلغ مليونين و650 ألفجنيه.

وأضافت التحقيقات أن عبد الباسط اكتسب ملكية السيارة رقم «ص ص 4141» مرسيدس بمبلغ 500 ألف جنيه، وملكية السيارة رقم «ط ط 4141» مرسيدس بمبلغ 600 ألف جنيه، وملكية السيارة رقم «فى فى 5454» جيب شيروكى بمبلغ 510 آلاف جنيه، وملكية السيارة رقم «ف ب 2324» رينو داستر بمبلغ 180 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه وكل زوجته الأولى عنه فى التصرف فيها.

وذكرت التحريات الرقابية، أن المتهم فى الفترة من فبراير من عام 2017 وحتى شهر يناير من عام 2018 حصل على مبالغ مالية ومنافع عينية مقدارها 27 مليونا و485 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بمعرفة المتهم الثانى، موضحة أن المحافظ السابق لجأ خلال تلك الفترة إلى غسل جانب من تلك الأموال من خلال بعض وسائل الإخفاء، إذ باشر عليها العديد من التصرفات، فقام إيداع جانب منها مقداره 10 ملايين جنيه مصرى بحساباته البنكية وحسابات زوجتيه وولده القاصر - حسنوا النية، واستثمر جانب منها فى شراء عقارات ومنقولات، موضحا أن المتهم قد ارتكب تلك التصرفات والأفعال، مع علمه بالمصادر غير المشروع لها؛ بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ذلك المال وقطع الصلة بينه وبين مصدره غير المشروع.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثانى، أقر في التحقيقات بتقديمه مبلغ نقدى مقداره 28 مليون جنيه للمتهم هشام عبد الباسط على سبيل الرشوة، وأنه قد قام ببناء على تكليف من الأخير بشراء 3 عقارات وتجهيزها بمنقولات وشراء 8 سيارات من الأموال المتحصل عليها من واقع الرشوة.