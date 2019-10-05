مرت سنين على اختطاف جماعة بوكو حرام النيجيرية، لأكثر من 100 طفلة، بينما أسدل العالم الستار على تلك الواقعة، ولم يفكر أحد بعدها فى إيجاد المختطفات لتبقي عائلاتهن بين مأساتى فقدان بناتهن والفقر المتقع الذى يقضي على من تبقى.

وتعرض صحيفة "الجارديان" قصة عن والدة إحدى الفتيات المختطفات والتى لا تزال ترقب عودة ابنتها حيث كانت الأم إحدى أبطال فيلم الواقع الافتراضى الشهير "فتيات تشيبيك" الذى يجسد معاناة أمهات الفتيات المخطوفات لدى بوكو حرام.

منذ أسبوع غادرت الأم يانا جالان مزرعتها الصغيرة فى بورنو النيجيرية تاركة وراءها 7 من أطفالها الذين كانوا 8 منذ سنوات لتركب القطار نحو العاصمة لاجوس، ومن ثم الطائرة لنيويورك الأمريكية حيث هى أول من يركب طائرة فى عائلتها.

وصلت يانا إلى نيويورك مع بدء جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتذكر العالم أن 5 سنوات مرت على اختطاف ابنتها، و111 آخريات قبل أن ينساهن العالم تماما.

وتقول يانا: "لو هؤلاء هن بنات الرئيسه أو نائب الرئيس لوجدوهن ولكن نحن لم يتصل بنا أحد منذ 3 سنوات فبكينا وبكينا وجفت الدموع ولم نجد جوابا بعد".

وكل شهر تغسل يانا ثياب ابنتها "رفقتو" المختطفة كى تجدها جاهزة حين تعود، فقد تم اختطافها وهى تبلغ 18 عاما وتظن يانا أن ابنتها أصبحت 23 عاما ولكن الحكومة النيجيرية لم تعثر عليها.

وتضيف يانا أنه حين وقعت عملية الاختطاف الجماعى امتلأت مدينة تشيباك بالصحفيين المحليين والعالميين ولكن بعد ذلك لم يأتى أحد عدا بعض الصحفيين الذين يزورون المدينة فى كل ذكرى سنوية للواقعة.

وكانت مأساة اختطاف الفتيات ملهمة للمخرج الأمريكى من أصل نيجيرى جول كاتشى ليزور تشيباك الذى وجدها حبيسة أزمة فقدان عائلاتها لبناتهن ومأساة الفقر المتقع الذى يفتك بأهالى المدنية ليقرر هناك عمل فيلما بتقنية الواقع الافتراضى.

وفى ثان أيام تصويره للفيلم التقى كاتشى بيانا، الذى عرف من الوهلة الأولي أنها ستكون بطلة فيلمه حيث قال عنها: "قد تكون يانا متحدثة والدات المختطفات غير الرسمية ربما لتحدثها الإنجليزية ولكن يانا لم تسافر خارج بلادها إلا لتذكر العالم بمأساة تم تجاهلها".

وتستذكر يانا يوم رأت كاتشى لأول مرة قائلة: "لم أود التحدث إليه فقد كان حليق الشعر متلفعا بكوفية ولحيته طويلة حينها ظننته من الإرهابيين".

واختار كاتشى تقنية الواقع الافتراضى لفيلمه فتيات تشيباك ليأخذ المشاهدين معه لأسواق المدينة المغبرة وبيوتها البسيطة المسكونة بمعاناة أهلها وهو الهدف الذى حققه بقوة.

ويقول كاتشى: "أى من تلك العائلات لديها طفلة مختطفة بينما لا زال لديهم أطفال غيرها يتضورون جوعا فى البيت وحينها تكون المأساة مزدوجة".

يذكر أن الحزن قضى بالفعل على العشرات من أمهات الفتيات المختطفات، فبعد فقدانهن توفيت 33 من الأمهات بفعل القهر والمرض.

ويقول كاتشى: "كل ما أبتغيه هو أن أوصل صوت تلك الأمهات للعالم ليس لأنهن لا يملكن القدرة على الكلام فهم يتكلمون كثيرا ولكن لا يسمعهن أحد".

ونال الفيلم جائزة مهرجان فينيسيا السنمائى فى إيطاليا منذ شهر ليذكر العالم قليلا بمأساة لم تنتهى بعد كما يصفها كاتشى.

وكانت رحلة يانا لنيويورك تم تمويلها بحملة تبرعات نظمها كاتشى لتتمكن يانا من إيصال صوت عشرات الأمهات للعالم.

وأصبح كاتشى ويانا قريبين للغاية من بعضهما لدرجة أنه بدأ يدعوها ب"أمى" بينما تقول هى أنها تحبه كثيرا وتتصل به باستمرار لتسمع صوته فقط.

الجدير بالذكر أن كاتشي نفسه عان أياما من مرارة الفقر فقد تركه والده مع أمه و6 من أخوته فى فقر متقع لتتوفى والدته بعد ذلك ويصبح هو وأخوته مشردين بين النوم فى الشوارع والكنائس أحيانا.

ويقول كاتشى: "رأيت أمى تموت أمام عينى بسبب المرض والفقر وحين رأيت يانا فكرت أن هذا لا يجب أن يحصل ثانية".

وتقول يانا إن رسالتها بسيطة للغاية: "نحن نتوسل إلى قادة العالم ليساعدوا الحكومة النيجيرية ليجدوا بناتنا فنحن نفتقدهن وهن دماءنا ومن الصعب للغاية أن يفقد المرأ شخصا يحبه".