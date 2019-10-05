أردوغان يعلن إطلاق عملية عسكرية شرق الفرات

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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم السبت أنه "أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد الإرهابيين في شرق الفرات، شمال سوريا" طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الدوري، بنسخته التاسعة والعشرين لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان خلال الاجتماع " أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية شرق الفرات، وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك".

وحول موعد انطلاق العملية، أشار أردوغان إلى أنها "قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غد"، مضيفا "سنقوم بتنفيذ العملية من البر والجو".

وتابع "نقول إن الكلام انتهى، لمن يبتسمون في وجهنا ويماطلوننا بأحاديث دبلوماسية من أجل إبعاد بلدنا عن المنظمة الإرهابية".

وأشار "وجهنا كل التحذيرات إلى محاورينا حول شرق الفرات، لقد كنا صبورين بما فيه الكفاية، ورأينا أن الدوريات البرية والجوية المشتركة مجرد كلام".

وتابع "سؤالنا واضح جداً لحلفائنا، افصحوا لنا: هل تعتبرون تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الذي تحاولون التستر عليه تحت اسم "قسد"، تنظيم إرهابي أم لا؟ "

وأكد أردوغان أن الهدف من العملية المحتملة هو إرساء السلام في شرق الفرات أيضا إلى جانب دحر خطر الإرهاب من الحدود الجنوبية للبلاد.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب الكردية" المدعومة من الولايات المتحدة في المنطقة، منظمة إرهابية، وتطالب بإبعادها بشكل كامل هي وجماعات أخرى يزعم أنها ذات صلة بها، من بينها قوات الدفاع السورية من حدودها.

واعتمدت واشنطن على وحدات حماية الشعب الكردية وقوات الدفاع السورية في محاولتها لهزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.

وتنفذ الولايات المتحدة عمليات عسكرية مشتركة ضد داعش في العراق وسوريا، تحت اسم "عملية العزم الأصيل".

وقال المتحدث باسم العملية، ميليس بي كاجينز في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "تظهر الدوريات الجوية والبرية التزامنا المتواصل لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا" مؤكدا مجددا على تعاونهم مع قوات الدفاع السورية "لسحق فلول داعش".