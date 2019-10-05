قسد: قواتنا على الحدود السورية على أهبة الاستعداد لمواجهة الجيش التركي

أعلنت قوات مجلس تل أبيض العسكري التابع لقوات سورية الديمقراطية( قسد) أنها أتمت استعداداتها العسكرية في المناطق الحدودية السورية التركية.

وقال قائد عسكري في مجلس تل أبيض، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): " قوات مجلس تل أبيض العسكري جاهزة للدفاع عن المنطقة، بعد تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغزو المنطقة وإلغاء اتفاق تسيير دوريات تركية أمريكية، كل قواتنا على الحدود السورية التركية على أهبة الاستعداد لمواجهة القوات التركية، ولن نسمح للأتراك بدخول مناطقنا" .

وقال مدير المكتب الاعلامي لقوات سورية الديمقراطية، مصطفى بالي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: " قوات سورية الديمقراطية ملتزمة بإطار الآلية الأمنية واتخذت الخطوات اللازمة والضرورية للحفاظ على استقرار المنطقة. ولكننا لن نتردد في منع أي هجوم استفزازي من جانب تركيا وتحويله إلى حرب شاملة على الحدود من أجل الدفاع عن أنفسنا وشعبنا".

وفي سياق متصل، شهدت مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي على الحدود السورية التركية هدوء حذرا في عموم المدينة وريفها .

وقال سكان من مدينة تل أبيض لـ"د. ب. أ" إن المدينة تشهد وريفها حركة محدودة ، بسبب ما لدى الناس من قلق إزاء إمكانية دخول الجيش التركي، والخوف من وقوع مواجهات بينه وبين قوات قسد في المدينة.

كما أكدوا وصول تعزيزات عسكرية تركية كبيرةً إلى مناطق الحدود، حيث شوهدت عشرات الدبابات والمدرعات خلال الأيام القليلة الماضية، وتوجهت الى قريتي الصيفي ومحويك التركية والتي تبعد عن الحدود السورية التركية حوالي ثلاثة كيلومترت، قرب قرية مشرفة العزو، إلى الشرق كم تل أبيض بنحو 15 كيلومترا، إضافة إلى وصول تعزيزات عسكرية الى منطقة القره غول شمال مدينة اقجة قلعة التركية.

وأعلن الرئيس التركي في وقت سابق اليوم أنه "أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد الإرهابيين في شرق الفرات، شمالي سورية" بحسب وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الدوري، بنسخته التاسعة والعشرين لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في العاصمة أنقرة.

وأضاف اردوغان خلال الاجتماع: " أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية شرق الفرات، وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك".