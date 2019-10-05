جامعة المنيا تعلن فتح باب الترشح لجوائز النشر العلمي الدولي

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن فتح باب الترشيحات لجوائز النشر العلمي الدولي للعام 2019، والمخصصة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة، والتي ستغلق باب الترشح بها في نهاية شهر ديسمبر المقبل، كما أعلنت الجامعة بدء قبول تلقي الترشيحات الخاصة بجوائز الجامعة للموظف والعامل المثاليين، وأفضل طبيب وممرض، ورسالة ماجستير ودكتوراه.

وأكد عبد النبي أن الجامعة تسعى لتوفير البيئة الداعمة للباحثين لتقديم أبحاث نوعية تخدم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، من خلال تطوير المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة العلمية، وتشجيع الباحثين على النشر الدولي بالمجلات العلمية العالمية المرموقة، وتطوير قدرات الجامعة التنافسية مع نظيراتها العالمية، للعمل على رفع ترتيب الجامعة بالتصنيفات العالمية.

كما أوضح قطاع الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة شروط الترشح للجائزة، والتي نصت على أن تمنح الجائزة للأبحاث المنشورة في نفس عام التقدم للجائزة، على أن لا تقبل الأبحاث المنشورة on line أو مقبولة للنشر إلا بعد ظهور العدد المطبوع بالدورية وبيانات البحث كاملة، إلى جانب إحضار الباحث موافقة باق المشاركين بالبحث على أن يتقدم الباحث باسمه ولا يحق للمشاركين التقدم به مرة أخرى، مؤكدين أنه سيتم استبعاد الأبحاث التي لا تحمل اسم الجامعة الرسمي باللغة الإنجليزية Minia University، على أن تمنح المكافأة للباحثين المشتركين أو المؤلفين لكتاب أو فصل باللغة الإنجليزية منشور من خلال دور نشر دولية لها معامل تأثير، كما يمكن للسادة الباحثين في الكليات النظرية التقدم بأبحاثهم المنشورة باللغة الإنجليزية بدور نشر دولية تنشر مجلات لها معامل تأثير، كما يحق لإدارة خدمات وتمويل البحوث رد البحث للكلية في حالة عدم استيفاء البيانات والأوراق المقدمة مع البحث.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يجب على المتقدمين مراعاة مواعيد التقدم، على أن يكون ميعاد التظلمات خلال أسبوعين من تاريخ إرسال خطاب نتيجة اللجنة الفنية للبحوث المقدمة، وسيتم إعلان النتائج وتكريم الباحثين كما اعتادت الجامعة من كل عام خلال احتفاليتها بعيد العلم والوفاء والذي يأتي هذا العام في دورته التاسعة.