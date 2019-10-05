تستأنف في الخرطوم، اليوم السبت، اجتماعات وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وتناقش الاجتماعات، التي تختتم مساءً، نتائج مباحثات المجموعة العلمية المستقلة، التي اجتمعت لأربعة أيام، في الخرطوم أيضًا؛ لبحث مقترحات مصر والسودان وإثيوبيا لعمليتي ملء وتشغيل سد النهضة.

والمجموعة العلمية المستقلة، هي إحدى مخرجات اجتماع وزراء المياه والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات، الذي انعقد في أبريل من عام 2018، وهي تضم: خبراء وأكاديميين من مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية سابقة، إن مصر تأمل في التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بعد المفاوضات التي استغرقت وقتا طويلا.

وأضاف أن التوافق في مصلحة الجميع بما يحقق هدف التنمية في إثيوبيا ولا يلحق أضرارا جسيمة لمصر.

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، الدكتور محمد السباعي، أكد في تصريحات سابقة لـ«الشروق» أن مصر تستهدف التوصل لاتفاق عادل ودائم مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

وكان الاجتماع الوزاري الأخير، الذي انعقد في القاهرة يومي 15 و16 سبتمبر الماضي، اكتفى بمناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول الأعمال دون الجوانب الفنية بسبب "تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق وأن قدمته مصر للبلدين"، بحسب بيان لوزارة الري.

وأضاف البيان أن مصر ترى "أهمية أن ينخرط الجانب الأثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حُسن النية بما يؤدي إلى التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم يوم 23 مارس 2015".