زيدان: لن أقبل بوضع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عدم رضاه لموقف الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد حقق فوزًا ثمينًا أمام غرناطة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لن أقبل بوضع الفريق في دوري أبطال أوروبا، لن أوافق على أن أكون متذيل الترتيب في دوري الأبطال ومتصدر في الدوري".

وأضاف: "بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي، لدينا مباراة هامة في إسطنبول أمام جالطة سراي، لكن الآن علينا أن نحتفل بفوزنا في الدوري".

وتطرق زيزو للحديث عن المباراة، قائلًا: "أنا سعيد للغاية بهذا الانتصار وبقدرتنا على النهوض، أشكر اللاعبين على هذا الجهد الكبير".

ريال مدريد يمتلك نقطة وحيدة، يحتل على إثرها المركز الأخير في المجموعة الأولى بدوري الأبطال، جراء خسارة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية في المباراة الأولى وتعادل بهدفين لمثلهما أمام كلوب بروج في المباراة الثانية.