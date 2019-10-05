الانتهاء من تركيب شبكات ري مطورة لمبادرة زراعة 7 آلاف شجرة بمحافظة الوادى الجديد

أكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور مجد المرسى الانتهاء من تركيب شبكات الري المطور الحديث الخاصة لمبادرة زراعة 7 آلاف شجرة بالنخيل والمورينجا ، التي تم تدشينها أمس الأول ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذلك في ظل الاهتمام بطرق الري الحديث سواء الري بالرش أو التنقيط لضمان ترشيد استهلاك المياه في ظل اعتماد المحافظة على المياه الجوفية كمصدر وحيد للري.

وقال وكيل الوزارة إن شبكات الري تم تركيبها من جانب المختصين بالقطاع الزراعي من إدارتي البساتين والإرشاد الزراعي وذلك إسهاما ًمن جانب القطاع الزراعي في المبادرة وضمان ريها بشكل منتظم حتى تنمو وتحقق الهدف المنشود سواء المورينجا أو النخيل أو أشجار الزينة .

يذكر أن مبادرة زراعة 7 آلاف شجرة بالوادي الجديد تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وقطاعات الزراعة والري والتعليم الفني والجامعة بالوادي الجديد .