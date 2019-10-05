منتخب الطائرة يواجه كندا بطموح تعويض خسارته الأولى في المونديال

يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة نظيره الكندي، في رابع مواجهات الفراعنة في بطولة العالم، والتي تستضيفها اليابان، بحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات، وتعويض الخسارة الأولى في البطولة، والتي مني بها المنتخب أمام البرازيل بنتيجة 3 أشواط لشوط واحد.

وحقق منتخب السيليساو الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-19، قبل أن يتعادل المنتخب الوطني بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25-21، فيما حسم المنتخب البرازيلي الشوطين الثالث والرابع تواليا بنتيجة 25-19 و 25-22 على الترتيب.

وتعتبر الهزيمة أمام البرازيل هي الأولى للمنتخب الوطني في البطولة، حيث تمكن منتخب مصر، في تحقيق انتصارين بأول مواجهتين في كأس العالم، حيث بدأ البطولة بالفوز على أستراليا بثلاثة أشواط مقابل شوط، وكانت نتائج الأشواط "25-22، 21-25، 25-23، 25-18".

ونجح عمالقة طائرة الفراعنة، في تحويل تأخره بشوط أمام إيران لانتصار بثلاثة أشواط، وكانت نتائج الأشواط "22-25، 26-24، 25-18، 26-24".

وبعد مباراة اليوم سيتبقى للمنتخب الوطني مواجهة وحيدة أمام روسيا فجر غدٍ الأحد .

وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم: أحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى 6 أفراد هم: الهولندى جيدو مديرًا فنيًا، وأحمد عاشور مدربًا، والدكتور أحمد سعودى طبيبًا، وسامح ظلام للعلاج الطبيعى، ورجب قطب محللاً، وشريف الشمرلى مديرًا للمنتخبات الوطنية.