رودجرز يقود ليستر في مهمة «ثأرية» في ضيافة ليفربول

يحل المدرب الآيرلندي الشمالي برندن رودجرز وفريقه ليستر سيتي ضيفاً على فريقه السابق ليفربول في مهمة ثأرية، اليوم (السبت)، في المرحلة 8 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ويعود رودجرز إلى ملعب «أنفيلد رود» للمرة الأولى منذ إقالته من منصبه قبل 4 سنوات، وكله أمل في وقف الانطلاقة القوية لفريقه السابق صاحب العلامة الكاملة في 7 مراحل حتى الآن حقق فيها 7 انتصارات، وأفضلية 5 نقاط عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب في العامين الأخيرين.

وكان رودجرز قريباً من قيادة ليفربول إلى اللقب الذي لا يزال يلهث خلفه منذ 1990، عندما حل ثانياً موسم 2013 - 2014 بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي، وذلك في موسمه الثاني معه بعدما أنهى الأول في المركز السابع. وأعرب رودجرز عن فخره بإعطائه فرصة قيادة ليفربول، رغم أنها جاءت في وقت مبكر من مسيرته التدريبية. وقال: «في التاسعة والثلاثين تمكنت من إدارة إحدى مؤسسات كرة القدم الكبرى»، مضيفاً: «أتطلع فقط إلى العودة».

وعاد رودجرز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن من بوابة ليستر سيتي في فبراير (شباط) الماضي، بعد موسمين ونصف الموسم على رأس الإدارة الفنية لسلتيك الاسكوتلندي توج معه خلالها بـ7 ألقاب. وقاد رودجرز الذي خلف الفرنسي كلود بويل، ليستر سيتي، البطل المفاجأة موسم 2015 - 2016، إلى نتائج لافتة هذا الموسم، حيث حقق 4 انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة خولته المركز الثالث بين الستة الكبار، مستغلاً البداية المتعثرة لتوتنهام وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد. ويدخل ليستر سيتي مباراته ضد ليفربول بمعنويات عالية عقب فوزه الساحق على ضيفه نيوكاسل بخماسية نظيفة، الأحد الماضي، وقال رودجرز: «نريد فقط أن نواصل اللعب بمستوانا. ليفربول يسير بخطى لا تصدق، إنه خصم رائع لاختبار وتحدي جودة فريقنا». وأضاف: «نضفي عقلية إيجابية حقيقية على مبارياتنا، بغض النظر عن الخصم».

ويعتقد الجناح مارك ألبرايتون، الذي لعب دوراً في فوز ليستر سيتي التاريخي بلقب الدوري في 2016 تحت قيادة كلاوديو رانييري، أن التشكيلة الحالية أفضل من التشكيلة المتوجة باللقب. وقال: «أصبحنا فريقاً مختلفاً الآن يملك إمكانات مختلفة وقوة هجومية كبيرة ونحن سعداء بوجودنا ضمن هذه التشكيلة. في التشكيلة السابقة كنا نلعب بطريقة واحدة».

في المقابل، يدرك مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب جيداً تهديد ليستر سيتي، خصوصاً إذا كان متصدر الدوري الإنجليزي سيدافع مثلما فعل ضد سالزبورغ النمساوي الأربعاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري الأبطال عندما تقدم 3 – صفر، لكن شباكه استقبلت 3 أهداف أدرك بها الضيوف التعادل، قبل أن يسجل الدولي المصري محمد صلاح هدفه الشخصي الثاني والفوز للفريق الإنجليزي.

وقال كلوب بعد المباراة: «أنا متأكد من أن برندن رودجرز يعتقد أنه إذا قمنا بحماية (الدفاع) مثلما فعلنا الليلة، فمن المحتمل أن ينفرد (مهاجم ليستر) جيمي فاردي 5 مرات بحارس مرمانا». ويسعى ليفربول إلى تمديد سلسلة انتصاراته الافتتاحية ليعادل أفضل إنجاز له في تاريخه عندما فاز بمبارياته الثماني الأولى موسم 1990 - 1991 ويصبح على بعد فوز واحد من صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في افتتاح البريمير ليغ: تشيلسي (9 انتصارات موسم 2005 - 2006).