قررت، نيابة أول العامرية، غرب الإسكندرية، اليوم السبت، حبس، عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 1.100 كيلو جرام من مخدر الهيروين، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها للمعمل الكيميائي لتحليلها، مع سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت شرطة مكافحة الاتجار في المواد المخدرة بمديرية أمن الإسكندرية تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، تمكنت من ضبط المتهم، وبحوزته 2 اسطوانة لمخدر الهيروين، وكمية من ذات المخدر، تزن جميعها 1.100 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وجاء ذلك عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها تحريات المباحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، تفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، في نطاق دائرة القسم.

وبإعداد كمين للمتهم، وضبطه، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بالعملاء، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.