إحالة مدرس للتحقيق بتهمة التعدي على طالب وسبه بوالدته في الشرقية

أصدرت إدارة منيا القمح التعليمية، برئاسة هشام عبدالعزيز، اليوم السبت، قرارًا بإحالة "ع.ال" مدرس لغة عربية بمدرسة "الصنافين" الثانوية المشتركة، التابعة للإدارة، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ لتعديه بالضرب على طالب في الصف الأول الثانوي، وتوجه عبارات سباب له بالأم.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "إسلام محمد صلاح"، يتهم في المدعو "ع.ال" مدرس لغة عربية بمدرسة "الصنافين" الثانوية المشتركة، بالتعدي بالضرب على نجله "أحمد" الطالب بالصف الول بذات المدرسة، وتوجيه سباب له بالأم، حيث تلقى الطالب الإسعافات اللازمة بمستشفى "منيا القمح" المركزي.

وأوضح الأب أنه أثناء قيام نجله بتوجيه سؤال في المادة التي يقوم بتدريسها المدرس المذكور، اعتبره الأخير يسخر منه وHن أحد المدرسين دفعه للسخرية منه، فوجه عبارات سب وقذف للطالب ونعته بألفاظ وسباب بالأم، قبل أن يتعدى عليه بالضرب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 36- 205 إداري منيا القمح لسنة 2019، فيما حررت إدارة المدرسة مذكرة بالواقعة، وفور إحالتها للإدارة التعلمية، قررت إحالة المدرس للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.