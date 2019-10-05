أحد قادة الدفاع الجوى فى الحرب: تمكنت من تدمير 52 طائرة فى 17 يوما

الزعيم جمال عبدالناصر زار جبهتنا فى 1968.. وتوليت مهام مختلفة خلال حرب أكتوبر

قال اللواء أركان حرب على أحمد حسين، قائد لواء صواريخ مختلط أرض/ جو خلال حرب أكتوبر، إن مهمته كانت توفير الوقاية لفرقة مشاة ولواء مدرع على المحور الشمالى، مشيرا إلى أن اللواء تمكن تحت قيادته من تدمير 16 طائرة إسرائيلية فى اليوم الأول من بدء القتال.

وأضاف أن المعركة استمرت قرابة الخمس ساعات ونصف، الأمر الذى جعل قائد القوات الجوية الإسرائيلية يصدر أوامره بعدم اقتراب طائراته من شرق القناة لمسافة 15 كم، ما أتاح الفرصة لقواتنا البرية أن تعمل على إنشاء الكبارى ورءوس الكبارى فى شرق القناة دون أن تتعرض لخسائر.

بدأ اللواء أركان حرب على أحمد حسين حرب أكتوبر برتبة عقيد، وتولى خلالها العديد من المهام منها حماية لواء مشاة ولواء مدرع على المحور الشمالى فى منطقة القنطرة، وقائد كتيبة صواريخ فى الجبهة 1967، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر زارهم فى الجبهة يوم 21 مارس 1968، برفقة الفريق أول محمد فوزى، والفريق عبدالمنعم رياض، واللواء أحمد إسماعيل، حينما كان قائدا الجبهة تحت قيادة اللواء أحمد على فهمى قائد الدفاع الجوى حينها.

يحكى الطيار المقاتل وقائع الحرب: «توقعت صباح 7 أكتوبر، اليوم التالى لبداية المعركة، أن تشن قوات العدو هجمة جوية فى نطاق اللواء، حتى تستطيع فتح ثغرة بين أبوصوير، وبين بورسعيد ليتمكن طيرانه من شن هجوم جوى مباشر ضد القوات المسلحة المصرية وبدأنا نجهز أنفسنا لصد هذه الهجمة، وتعاملنا مع الهجوم الجوى للعدو الذى تشكل من 26 طائرة، وتم تدمير 4 طائرات منها، بواسطة لواء الصواريخ الذى توليت قيادته وباقى الطائرات لاذت بالفرار شرقا».

وأكمل: «فى 18 أكتوبر عام 1973، قام تشكيل جوى إسرائيلى مكون من 50 طائرة للعدو، بمحاولة الهجوم على عدد من المواقع والقواعد والمطارات المصرية، واستطاع اللواء الخاص بنا تدمير 7 طائرات منها، وأسر 5 طيارين إسرائيليين، وتلقين إسرائيل درسا قاسيا»، موضحا أنه منذ بداية القتال وحتى الـ 23 من أكتوبر، استطاع اللواء الذى كان يقوده بتدمير 52 طائرة.

وعن أصعب مواقف أثناء العبور، يقول «أصعب موقف مررت به خلال الحرب، كان يوم 10 أكتوبر، أثناء عبور قواتى فى الساعة الثانية عشرة ليلا، حيث تم تدمير الكوبرى الذى سيساعدنا فى العبور، فنقلت المعدات الثقيلة على معديات وكانت مخاطرة كبيرة لأن المعدية تنزل بميل وهذا تحمل على المعدية عكس الكوبرى الذى نمر عليه وهى مستوية، ولكن العبور على المعدية يجعل جزءا من المعدات يكون ساقطا فى المياه وآخر فوق المياه وبهذه الطريقة تم غرز جرار وقاذف الصواريخ وزنه «28» طنا، فأغلق الفتحة التى فى الشرق فأصبح جزءا من قواتى فى الشرق الذى عبر أولا وجزء فى المياه».

وتابع: «كان موقفا عصيبا جدا وفجأة وجدت دبابة قادمة من الشرق اعتقدت أنها من دبابات العدو ولكن كأن الله أرسلها لنا فقد كانت دبابة نجدة فقلت للسائق حاول فتح الثغرة ففتح جنزيرين وجذب القاذف والجرار الخاص به ففتح لى الثغرة التى سدت فى الشرق حتى تم عبور باقى قوات اللواء».