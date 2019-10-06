إصابة سائق في حادث سيارة بطريق مطار النزهة وسط الإسكندرية

أصيب، سائق، بكدمات وجروح بسيطة، اليوم السبت؛ أثر اصطدام سيارة ملاكي مع سيارة نقل، أثناء سيرهما على طريق المطار السريع، وسط الإسكندرية، ما أسفر عن انقلاب حمولة «السِن» التي كانت تُقلها السيارة الثانية.

تلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين «نقل، وملاكي» بالقرب من سور مطار النزهة، وذلك أثناء خروج السيارة الملاكي من محطة التزويد بالوقود «البنزينه».

وبانتقال شرطة المرور، رفقة العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة الأولية سقوط حمولة «السِن» على نهر الطريق، فتم رفع حمولة السيارة بواسطة لودر الحي، وإعادة فتح الطريق للمارة والمرور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.