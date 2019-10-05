الفاتيكان يتبنى إجراءات صديقة للبيئة في قمة أساقفة الأمازون

قال لورنسو بالديسيري، الأمين العام لسينودس الأساقفة لمنطقة الأمازون، الخميس الماضي، إن الفاتيكان سيقيد عملية استخدام البلاستيك خلال أعمال القمة الكبرى المقبلة حول الأمازون في محاولة للحد من انبعاثات الكربون.

وأضاف بالديسيري البالغ من العمر 79 عامًا في مؤتمر صحفي في إشارة إلى الناشطة السويدية الشابة في مجال البيئة جريتا تونبرج :" إن تونبرج تعمل، لذلك علينا أيضًا أن نفعل شيئًا".

ويستضيف البابا فرانسيس مؤتمرا مع أساقفة الأمازون لمدة 3 أسابيع، يبدأ غدا الأحد، ويركز على المشاكل الرعوية في المجالات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية ومشاكل البيئة.

وقال بالدسيري إن المشاركين في القمة سيستخدمون أكوابا قابلة للتحلل الحيوي وأكياسا مصنوعة من ألياف طبيعية وأوراقا تحمل "أكبر عدد" من شهادات الاستدامة.

وأضاف أن إجراءات التسجيل تمت إلكترونيا، وليس عن طريق الخطابات، مما قلل بشكل كبير من استخدام الورق والتخلص من تكاليف البريد.