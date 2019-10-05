الجيزة تطلق اسم الشهيد أحمد عيد رمضان على مدرسة ابتدائية بأبو النمرس

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة على إطلاق اسم الشهيد المجند أحمد عيد رمضان عقبى على مدرسة النيل الإبتدائية بمنيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس، تخليداً لذكراه وتقديراً له.

وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس يأتي تخليدا لذكراهم وتقديرا لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن .. داعيا طلاب المدارس بالاقتداء بالشهداء والعمل بجد لبناء الوطن .. مشيرا إلى أنه سيتم تدشين احتفالية كبرى لأبناء شهداء محافظة الجيزة بالتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة نظمت عدداً من الاحتفالات لطلاب المدارس تضمنت عروضا فنية وثقافية ورياضية للطلاب.. موضحا أن الهدف من الاحتفال هو إحياء الذكرى التاريخية لحرب أكتوبر والانتصار العظيم لبث روح الانتماء وحب الوطن لدى الطلاب كما أن الاحتفال بهذه المناسبة يساهم بشكل كبير في زيادة الوعي الوطني لديهم.

يذكر أن محافظة الجيزة قامت بتكريم عدد من أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة في أول يوم دراسي بكافة مدارس المحافظة تقديراً وعرفاناً للتضحيات التي قدموها هؤلاء الأبطال في سبيل رفعة الوطن واستقراره.